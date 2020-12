Sulz a. N. Mit ganzem Herzen ein Europäer

Weite Teile des Lebens von Reiner Wössner seien geprägt von deutsch-französischen Erfahrungen, sagt der Minister in seiner Laudatio. Bereits als Jugendlicher habe der Sulzer erste Kontakte nach Frankreich geknüpft, er habe zunächst an Austauschprogrammen des TV Sulz teilgenommen und diese später auch organisiert. Bis heute – 40 Jahre später – pflege Wössner noch enge Freundschaften aus dieser Zeit. Seit über 25 Jahren engagiere sich der Sulzer ehrenamtlich im deutsch-französischen Partnerschaftskomitee. Im Jahr 2015 war Wössner bei der Gründung des Fördervereins "GLOBAL Sulz" beteiligt und engagiert sich seitdem im Vorstand des Vereins.

Seitdem steuere er viele Initiativen der Partnerstädte, unter anderem die gegenseitigen Besuche der Delegationen und die jährlichen Schüleraustausche. Ein Höhepunkt sei das Projekt "Maison Sulz" gewesen, das insbesondere junge Menschen der Gemeinden näherbringen soll. Und auch privat lebt der Sulzer den deutsch-französischen Traum: Seine Frau Emanuelle stammt aus der Partnerstadt Montendre, wo auch die Hochzeit der beiden stattfand.

Mit Stolz erfüllt

Ohne die Bürger, die sich im Land für das Gemeinwesen engagieren, sei die Gesellschaft viel ärmer, so Minister Wolf. Der geehrte Reiner Wössner lebe diese Verantwortung seit Jahrzehnten vor und habe sich mit diesem Engagement Respekt und Anerkennung verdient. "Mit der Staufermedaille werden Verdienste um das Gemeinwohl geehrt, die im Rahmen eines ehrenamtlichen, gesellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Engagements über viele Jahre erworben wurden", erklärt Wolf die Bedeutung der Auszeichnung. Das Land verleiht die Staufermedaille im Jahr an etwa 50 Personen und damit sehr viel seltener als die Ehrennadel des Landes, die pro Jahr etwa 400-mal vergeben wird.

Der Bürgermeister der französischen Partnerstadt kann aufgrund der aktuellen Situation durch die Pandemie nicht persönlich bei der Verleihung anwesend sein, was er sehr bedauere, so Patrick Giraudeau. Per Video ist er jedoch bei der gesamten Veranstaltung zugeschaltet und gratuliert Wössner auf diesem Wege gemeinsam mit Michel Lathière, der für Reiner Wössner ein väterlicher Freund sei, zu der Ehrung. "Wir sind nicht überrascht, dass deine Verdienste und deine herausragende Karriere anerkannt werden", erklärt der französische Bürgermeister. "Diese Partnerschaft ist geprägt von deiner aufrichtigen Liebe zu unserem Land und deiner Verbundenheit mit den Werten des Friedens und der Brüderlichkeit."

Mit Auszeichnung in den Händen bedankt sich der Geehrte auf Deutsch, aber auch teils auf Französisch für diese Wertschätzung. Einen besonderen Dank spricht er den Mitgliedern des Vereins "GLOBAL" aus, "ohne euch stünde ich heute Abend nicht hier oben", so Wössner. Die Verleihung sei für ihn ein besonderes Ereignis, das ihn mit viel Stolz erfülle und "Ansporn sein wird, die deutsch-französische Freundschaft weiterhin kreativ mit Leben zu erfüllen." In Sulz seien sehr gute Herausforderungen geschaffen, um diese Freundschaft auch in Zukunft weiter zu verfestigen. Das durch die Corona-Pandemie etliche Projekte pausiert werden mussten, möchte Wössner nicht allzu negativ sehen. "Wir werden ausgeruht und gestärkt zurückkommen", so der Geehrte.

Die musikalische Untermalung durch Ramona Merk, Verantwortliche für das Akkordeonorchester in Sulz, brachte an dem Abend "den französischen Lebensstil zum Ausdruck", wie der Bürgermeister verkündete. Auch er bedankte sich zum Ende noch einmal bei dem Geehrten für das jahrelange Engagement mit einem personalisierten Geschenk: Ein Fotobuch, in dem die mit Bildern, auf denen die engen Freundschaften, die in den Jahren entstanden sind, ganz deutlich zu sehen sind.