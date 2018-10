Sulz a. N. Mit dem Shuttlebus in die Innenstadt

Lösungsvorschläge gab es am Ende sehr viele. Sie reichten von 30-er-Zonen in der Innenstadt, neuen Parkplätzen, einem Fünf-Jahresplan zur Innenstadtentwicklung bis zu einem Kreisverkehr an der Kreissparkasse und an der Holzhauser Straße/Volksbank. "Viel Spaß beim Punkteverteilen", forderte der Moderator am Ende die Teilnehmer auf, die Ideen mit grünen (Zustimmung) und roten ("Quatsch") Punkten zu bewerten. Zwei Vorschläge bekamen mit jeweils acht grünen Punkten die besten Noten: Das war zum einen der Einsatz eines Shuttlebusses von der Schillerhöhe und von Kastell in die Innenstadt mit einem Fahrradanhänger und zum anderen ein Ringverkehr. Auf Platz drei folgte mit fünf grünen Punkten eine Parkplatzkonzeption, die regelt, dass die Anwohner ganztags parken, die anderen aber nur mit Parkscheibe ihr Fahrzeug abstellen dürfen.

Mit 16 Teilnehmern könne man gut arbeiten, fand Thomas Uhlendahl. Er vermisste jedoch die Perspektive von jungen Leuten und Menschen mit Migrationshintergrund. Diese lud er zu den nächsten Terminen besonders ein. Am Samstag, 10. November, steht das Thema Wirtschaft, öffentliche Räume und Plätze an, und am Donnerstag, 22. November, geht es um gute Nachbarschaft.