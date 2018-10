Sulz a. N. Mehr Wertschätzung für die Wehr

Sulz. Zuletzt ist die Feuerwehr-Entschädigungssatzung im Dezember 2016 neu gefasst worden. Dabei wurde die Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze erhöht. Daran ändert sich nichts. Diesmal ging es vor allem um eine Erhöhung der Entschädigung für Kommandanten, Abteilungskommandanten und Stellvertreter. Neu dazu gekommen sind Stabführer (Musik) und Sportwart.

Nach Auskunft von Bürgermeister Gerd Hieber hat sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Gemeinderats, der Feuerwehr und der Verwaltung intensiv mit dem Thema beschäftigt und dabei die lokalen Besonderheiten betrachtet. In einer, so Hieber, "vertrauensvollen und sachorientierten Gesprächsrunde" sei eine gemeinsame Basis geschaffen worden. Die neuen Sätze für eine bessere Honorierung der Funktionsträger in der Feuerwehr orientierten sich an den Vorschlägen der Fachverbände des Landes. Hieber berichtete, dass umfangreiche Betrachtungen angestellt worden seien. So sei auch der Verdienstausfall bei Fortbildungen berücksichtigt worden. Hauptamtsleiter Hartmut Walter versicherte: "Es sind keine pauschalen Anpassungen. Man hat sich über jede Funktion Gedanken gemacht."

Die Entschädigung für die Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang zum Truppführer und Sprechfunker wird beispielsweise von 35 auf 50 Euro angehoben. Bei der Teilnahme an einem Lehrgang zum Truppmann gibt es künftig 100 Euro (bisher 50).