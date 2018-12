Sulz a. N. Mehr bezahlbaren Wohnraum

An den Schulen seien die Sanierungen fortgesetzt worden, jetzt sei die multimediale Anbindung eine Zukunftsaufgabe. Bei den Kindergärten werde man an einer "gewissen Zentralisierung" nicht vorbeikommen. Nur mit einer größeren Einrichtung könnten Nachfrage und Angebot personell abgedeckt werden. Deshalb habe die FWV dem Bau eines Kinderhauses in den Neckarwiesen zugestimmt.

Um kommunale Aufgaben beim Erhalt der Infrastruktur – Straßen, Gebäuden, Brücken – zu sichern, brauche die Stadt Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommenssteuer. So sei die Expandierung der ortsansässigen Firmen im "InPark" für den städtischen Etat entscheidend. Cornelia Bitzer-Hildebrandt hofft, dass sich aber auch Fremdbetriebe ansiedeln.

Sicherheitsaufgaben sind für sie ein weiterer wichtiger Aspekt, zumal die Zahl der aktiven Feuerwehrleute sinke. Ein Kriterium für Bauplatzverkäufe könne sein, Interessierte für den Feuerwehrdienst zu gewinnen.