Sulz a. N. Märchen frei nach E.T.A. Hoffmann

Sulz. "Die Schneeflocken setzen sich erst mal an den Tisch, ihr geht da rüber", kommt als Anweisung von der Regisseurin Gaby Bliesner. Sie hat die Orginalgeschichte umgeschrieben und passgenau auf die Schauspieler zugeschnitten. Und sie tut es noch immer, alle neuen Ideen, die sich in Stegreif-Dialogen niederschlagen, werden aufgenommen.

Rollen werden geändert, die Akteure sprechen immer frei aus ihrem Erinnerungsvermögen heraus. Sie setzen sich selber um und das mit erstaunlicher Präzision. Ein Auswendiglernen gibt es nicht. Lediglich einprägsame Reizworte liefern die Impulse für die Auftritte.

So verläuft jede Probe anders. Heute wird der erste Akt geprobt. Es gibt nur Situationsvorgaben, die Bliesner geduldig erläutert. Beispielsweise: "Du kommst jetzt da rein und vergisst nicht zu sagen, was für ein Schneesturm da ist und ihr unterhaltet euch." Musik setzt ein. Die Handlung spielt in der Stube der Familie Stahlbaum, die sich auf Heiligabend vorbereitet. Die Großeltern schmücken den Baum. Zwei Hausmädchen polieren die Gläser. Die Geschwister Hans und Marie sitzen am Tisch, ihre Unterhaltung mündet in einen Streit. Ungeduldig warten sie auf ihren Paten Droßelmeier. Bis zu seinem Eintreffen gibt es zur Erheiterung der Zuschauer, aber zum Entsetzen der Frau Stahlbaum gravierende Missgeschicke. Endlich kommt Droßelmeier. Sein Geschenk bedeutet für Hans einen weiteren Zinnsoldaten und für Marie einen Nussknacker. Hans will ihn auch mal in die Hand nehmen, es kommt zum Streit. Und der wird jetzt schon tänzerisch wunderschön dargestellt, nur noch ganz wenig muss Bliesner die streitenden Hände führen, bis Bewegung und Takt passen.