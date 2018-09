Sulz a. N. Lehrermangel: Kein Religionsunterricht

"Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass in der Klasse 2 zur Zeit kein evangelischer Religionsunterricht erteilt werden kann" – so steht es in einem Brief der Rektorin der Grund- und Werkrealschule Sulz, Monika Schneider, an die Eltern. Weder staatliche noch kirchliche Kräfte stehen zur Verfügung. Hans Jörg Dieter, der für Sulz zuständige evangelische Schuldekan, hat die Nachricht vom Unterrichtsausfall am Freitagmorgen von Monika Schneider erhalten. Die vorgesehene Lehrerin sei abgesprungen, jetzt steht die Schule ohne Religionslehrer für die zweite Klasse da.

Dass die Eltern durch die Situation beunruhigt sind, weiß Monika Schneider. Sie will Gesprächsrunden mit dem Schulamt anbieten und sich beim staatlichen Schulamt für eine bessere Versorgung einsetzen.

"Bisher haben wir staatliche Lehrkräfte für den evangelischen Religionsunterricht bekommen", so Schneider. Einen Ersatz zu finden, sei schwierig. "Der Markt ist leer gefegt", sagt die Schulleiterin. Der Lehrermangel in Sulz betrifft aber nicht nur den Religionsunterricht, sondern auch andere Fächer. So wurde der Geschichtsunterricht und auch der Kunstunterricht reduziert. "Das ist bedauerlich", so Schneider, für die sich schwierige Fragen stellen: "Streicht man Deutsch oder Kunst"? Im Zweifelsfall dann doch eher Kunst. Die Leidtragenden dieser Situation sind aber vor allem die Schüler und deren Eltern. Zu den Betroffenen gehören Jens und Nadja Keucher aus Sulz. Sie schildern im Gespräch mit unserer Zeitung die Situation aus ihrer Sicht. "Wir finden es sehr schade, unsere Tochter ging sehr gerne in den Religionsunterricht", so die Mutter. Das Fach finden die Eltern wichtig, denn hier werden grundlegende Werte vermittelt. Auch das Miteinander verschiedener Kulturen werde im Religionsunterricht behandelt, so der Vater.