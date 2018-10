Sulz-Dürrenmettstetten (hus). Zug um Zug sollen die gelb leuchtenden Straßenlichter im gesamten Sulzer Stadtgebiet ausgetauscht werden. In Dürrenmettstetten waren es gestern drei Straßenlampen, die wieder ein weißes LED-Licht bekommen haben. Laut Ortsvorsteher Robert Trautwein wurde der Austausch vorgenommen, da die gelb leuchtenden Birnen defekt waren. Der Gemeinderat habe den allgemeinen Austausch beschlossen, da die Akzeptanz der gelben Lichter nicht groß war. Vorrangig würden zuerst die Ortsdurchfahrten mit den verbrauchsarmen LEDs bestückt, danach die Seitenstraßen. In zwei bis drei Jahren soll der Austausch abgeschlossen sein. "Eine gewisse Zeit lang müsse man dann halt einen Flickenteppich in Kauf nehmen", so der Ortsvorsteher.