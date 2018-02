Sulz a. N. Langjähriger Bademeister feiert 85 Jahre

Krankheitsbedingt musste Eppinger als Bademeister in Sulz aufhören. Später half er in Oberndorf, Horb und Bettenhausen und dann auch wieder in Sulz bei der Badaufsicht aus. Bademeister sei er gern gewesen. "Man hat aber auch seinen Ärger gehabt", fügt er hinzu.

Fußballspielen konnte er bei weitem nicht so gut wie schwimmen, interessiert hat er sich aber trotzdem dafür. Eppinger wurde daher beim VfR Schiedsrichter. 42 Jahre lang leitete er Fußballspiele. Für die Narrenzunft führte er als Polizeischantle jahrelang den Narrenumzug an. Danach hat er sich ein Salzsieder-Häs gekauft. Wandern war eine andere Leidenschaft: Er trat dem Albverein bei. "Die Wanderschuhe habe ich noch, aber bergauf kann ich nicht mehr", meint er. Fast täglich sieht man ihn durch Sulz spazieren. Im Wasser fühlt er sich nach wie vor wohl. An 120 Tagen im vergangenen Jahr besuchte er das Sulzer Freibad.

Seine Frau Rose, geborene Girr, die er 1962 heiratete, starb im Jahr 2014 im Alter von 77 Jahren. Das hat ihn schwer getroffen. "Wir sind durch dick und dünn gegangen", sagt er.

Am heutigen Aschermittwoch soll es ein Sektfrühstück geben. Mit der Familie will Heiz Eppinger am Samstag bei einem gemeinsamen Essen den 85. Geburtstag feiern.