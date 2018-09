Sulz a. N. Kunst im Garten präsentiert

Viele Künstlerinnen bereichern die Schau

Sie gab auch der jungen Künstlerin Mara Maria Haueisen eine Plattform, ihre Werke zu präsentieren. Für die 14-jährige Schülerin am Sulzer Albeck-Gymnasium ist das Malen eine Leidenschaft. Integriert in die Sträucher am Ufer der Glatt kamen die Bilder besonders gut zur Geltung. Auch die Künstlerin Heidi Huss aus Hopfau war mit mehreren Bildern in der Ausstellung vertreten.

Die Vöhringer Galerie Inspirationen stellte neben Bildern auch handgefertigte Taschen aus verschiedenen Materialien aus. Ein separater Bereich innerhalb der Ausstellung der Galerie stand unter dem Motto "Creationen aus Stein". Auch Brigitte Günther aus Oberndorf stellte verschiedene Bilder aus. Die Gäste wurden über die zwei Ausstellungstage bestens versorgt. Besonders beliebt und nachgefragt wurden die angebotenen "Schwoba-Burger".