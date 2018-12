Sulz a. N. Krumme Linien sind das Bauprinzip

Sulz. Die Arbeit ist anstrengend und schweißtreibend. Immer wieder muss auch der Meterstab zur Hand genommen werden, um die einzelnen Teile, wie den Torbogen zwischen Stall und Gasthaus, einzupassen. Mesner Franz Wöhrstein hilft dem Krippenbauer dabei.

Der gebürtige Schramberger stammt aus einer Krippengestalter-Familie. Sein Vater und Großvater haben die Schramberger Schule begründet. Schon vor dem Abitur hat Ulrich Scheller Krippen gebaut – mit 16 bereits das aus Flucht, Heilige Nacht und Herbergsuche bestehende Triptychon in St. Maria in Schramberg. Das zählt er heute zu seinen Hauptwerken. Mittlerweile hat er mehr als 50 weitere Weihnachtskrippen geschaffen. Eine der größten befindet sich in der Benediktinererabtei in Pannonhalma in Ungarn.

Scheller hatte fürs Schulamt das Fach Technik/Werken und Religionspädagogik studiert. Er unterrichtete dann an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, bevor er in die Schulleitung wechselte. Zuletzt war er Rektor der Werkrealschule in Engen.