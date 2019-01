Sulz a. N. Kropferball: Ramba Zamba bis zum Morgen

Nach einer weiteren Tanzpause präsentierten die Narrenfreunde Bergfelden ihren Showtanz vom "Hässlichen Entlein". Auf der Bühne entschlüpften aus den Eiern nach und nach schöne gelbe Entlein. Aus dem letzten ein gar nicht so schönes Entlein. Als der Frühling kam, entfloh das hässliche Entlein seinem Versteck und sah im Spiegelbild des Sees, dass aus ihm ein wunderschöner weißer Schwan wurde. Ihm war natürlich der oberste Platz auf der Pyramide vorbehalten.

Danach betrat Giuliano Varutti die Bühne und berichtete über Tendenzen, die die Jäkletanzgruppe in drei verschieden Gruppen aufzuteilen. Als erstes präsentierte er eine reine Frauengruppe in ihren Glitzerkleidern. Zur Freude der weiblichen Besucher folgte danach eine reine Männergruppe im knackigen Outfit. Zum Schluss trat eine weitere Männergruppe als Abspaltung aus der Jäkletanzgruppe in rosaroten Tüllröckchen auf. Varutti stellte fest, dass keine Gruppe das Publikum überzeugen konnte, so traten sie zum Schluss der Vorführung doch wieder gemeinsam auf.

Nach dieser lustigen Darbietung zeigten die Duachberg-Hexen aus Mühlheim ihren schaurigen Hexentanz mit akrobatischen Einlagen. Danach verabschiedeten sich Bäuerin Ute Majer und Bauer Oliver "Django" Majer vom Publikum. Sofort übernahm die Gruppe "Querbeat" die Unterhaltung und spielte Schunkelrunden. Die Besucher hielt es nicht länger auf den Plätzen und die Polonaise durch den Saal wurde immer länger.

Bei guter Stimmung feierten die Gäste bis in den nächsten Morgen.