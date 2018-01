Sulz a. N. Krokusschlange soll sich im Frühjahr durchs Gras schlängeln

Schon im vergangenen Frühjahr hatten die Kinder auf dem Schulgelände zwei Blühstreifen für Sommerblumen angelegt, die bis in den Oktober hinein ein echter Hingucker waren. "Hier blüht es für Bienen, Hummeln und Co!" stand auf einer Infotafel. Den Boden hatten Schülereltern und die Stadtgärtnerei Sulz vorbereitet. Aussaat und Pflege war dann Aufgabe der Schüler. Ein Schwerpunkt der Blumenzwiebelaktion war eine "grüne Insel" eingangs der Kalkofenstraße. Dort hatten die Kinder für über 1000 Krokuszwiebeln einen schlangenförmigen Pflanzgraben ausgehoben. Bevor es ans Graben ging, hatten sie zunächst mit zusammengeknoteten Seilen eine Schlangenlinie ausgelegt, die dann durch eine Sägemehlspur ersetzt worden war. Wenn sich alles planmäßig entwickelt, kriecht dort im Frühjahr eine Krokusschlange durchs Gras.

Lothar Ellinger von der Bund-Jugend Mühlbachtal möchte als Initiator dieser Aktionen den Kindern nicht nur die Bedeutung eines ganzjährigen Blütenangebots für Insekten aller Art vermitteln. Das Nahrungsangebot gehe in der Region nach der Heuernte dramatisch zurück: mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt bei Pflanzen und Insekten. Ellingers Ziel ist es auch, dass alle Schüler, unabhängig von der Lage ihrer Wohnung, auf ihrem täglichen Schulweg an blühenden Pflanzen vorbeikommen. An Pflanzen, die sowohl eine Augenweide als auch eine Bienenweide sind. Es gäbe in Bergfelden noch viele Möglichkeiten, das innerörtliche Grün als innerörtliches Bunt zu gestalten, sowohl auf privaten als auch auf kommunalen Flächen, meinte er.

Wichtig sei, dass Blühpflanzen Verwendung finden, die als Nektar- und Pollen-Tankstelle geeignet seien. Das ganzjährige Nahrungsangebot für Blüten besuchende Insekten sei in vielen Städten inzwischen besser als in der freien Feldflur. 14 Prozent der Landfläche sei Siedlungsgebiet. Die Möglichkeiten, die es dort für Blühflächen gebe, müsse man nutzen.