Sechs Jugendliche aus Sigmarswangen feierten am vergangenen Sonntag ihre Konfirmation in der evangelischen St.-Jakobus-Kirche, bei der die Kernstücke des christlichen Glaubens und die Liebe Gottes als "Quelle des Lebens" im Mittelpunkt standen. In seiner Predigt ermunterte Pfarrer Thomas Hämmerle dazu, nach den unsichtbaren Schätzen zu suchen. Vor der Einsegnung wurde Hannah Blöchle getauft. Die Eltern und der "Frohsinn" Sigmarswangen bereicherten den Festgottesdienst. Die Neukonfirmierten sind: Colien Steinwand, Kimberly Noe, Elias Bachmann, Hannah Blöchle, Martin Felipe Bachmann und Hannah Maier. Foto: Fahrland