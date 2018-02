Sulz a. N. Kölner Tatortkommissar kocht mit

Die Kölner Tatort-Krimis enden oft an einer Wurstbude mit Blick auf den Dom. Die gebe es tatsächlich, sagt Dietmar Bär. Pommes mit Mayo und Currywurst lassen sich die Tatortkommissare Freddy Schenk und Max Ballauf (Klaus Behrendt) schmecken. Das zähle auch in Dortmund, wo er aufgewachsen sei, zu Grundnahrungsmitteln. Aber sonst achtet Dietmar Bär auf gesunde Ernährung mit wenig Fleisch. "Meine Frau ist Teilzeitvegetarierin", verrät er, "wir ernähren uns ausschließlich mit biologischen Lebensmitteln, da sind wir sehr bewusst."

Bär kennt den Schwarzwald noch aus seiner Tübinger Zeit beim Landestheater, war aber zum ersten Mal in Hopfau. Yvonne Willicks, Moderatorin des Verbrauchermagazins "Servicezeit im WDR" und des "Großen Haushalts­checks", war dagegen schon öfters zu Besuch auf dem Apfelgut in Hopfau. "Leider nur im Herbst und Winter. Da habe ich die Apfelbäume nie blühen gesehen", bedauert sie. Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer seien für sie immer gute Ansprechpartner gewesen. An deren Sendungen gefällt ihr, dass sich die beiden, neben Warenkunde, zu bestimmten Themen auch kritisch äußern. Das höre man in anderen Kochsendungen nicht. Vor allem aber werde sehr praxisnah gekocht. Das hat Yvonne Willicks schon vor ihrer Fernsehlaufbahn als Hauswirtschaftsmeisterin interessiert.

Der dritte Gast war Literaturkritiker und Fernsehmoderator Denis Scheck. Während der Aufnahmen erfährt man, dass er auch Kochbücher liest, so das Italienbuch von Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer.

Für die Jubiläumssendung haben sie sich ein mediterran-asiatisch-schwäbisch-französisches Menü einfallen lassen. Zur Begrüßung servieren sie zu einem Gläschen mit spanischem Wein Gurkentaler mit Frischkäse und Forellen-Kaviar. Als Vorspeise gibt es einen "bunten Salat", der sogleich Feriengefühle weckt. Es werden Calamaretti – kleine Tintenfische – gesäubert und in Salzwasser gekocht. Butterzart werden sie dann auf dem Salatbett angerichtet.

Bottarga, gesalzener und getrockneter Thunfischrogen aus Westsizilien, ist eine Delikatesse und sehr teuer. Aber dafür hat man eine gute Alternative: Der Rogen von der Meeräsche sei für die Spaghettisoße ebenfalls prima zu gebrauchen, erklären die Fernsehköche. Eine cremige Soße mit Tomaten entsteht, während die Spaghetti bissfest gekocht werden.

Die Kalbsleber wird auf chinesische Art im Wok zubereitet. Ein asiatisch duftender Kartoffelsalat, mit Ingwer, Knoblauch, Chili und Zwiebeln gewürzt, ist die Beilage. Fürs "Crêpes Suzette" als Dessert backen die Köche hauchdünne, zarte Pfannkuchen. Weil Martina und Moritz Geburtstag feiern, wird am Ende mit Champagner auf das Jubiläum angestoßen.