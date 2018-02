Eine Premiere gab es in Mühlheim: Zum ersten Mal raubten die Hofnarren mit den Duachberghexen Ortsvorsteherin Barbara Klaussner den Rathausschlüssel. Dass in Mühlheim einiges im Argen liegt, warfen die Narren ihr vor. So sprachen sie das Abflussrohr auf dem Mühlbachring an wie auch die neue 30er-Zone und den schlechten Straßenbelag. Angesichts der Vorwürfe übergab Barbara Klaussner fast kampflos den Schlüssel. Foto: ah