Sulz a. N. Kipp-Werk stellt die Weichen für 2019

Kipp betonte: "Unsere Aktivitäten widmen sich dem Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des globalen Markts, um langfristig unsere eigenen Arbeitsplätze hier in Sulz zu sichern. Unser Anspruch ist es, in unserem Bereich zu den Besten zu gehören. Nur so haben wir eine Chance gegenüber dem starken Wettbewerb weltweit."

Nach dem Jahresbericht und einem großen Buffet wurden zahlreiche Werksangehörige für zehn- und 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt sowie langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Heinrich Kipp bedankte sich bei jedem Jubilar und den zu Verabschiedenden persönlich für den hohen Einsatz und überreichte, neben Jubiläumsgeschenken, auch die Urkunden der Industrie- und Handelskammer. Ortsvorsteher Gregor Plocher überreichte den 40er-Jubilaren eine Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Jeweils zehn Jahre gehören dem Unternehmen an: Dieter Stühler, Gisela Schwalber, Evelyn Reich, Kirstin Schäfer-Kost, Alexandre Garbelotti, Benjamin Schwark, Boris Korolev, Florian Hoss und Heidrun Lühr.