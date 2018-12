Sulz a. N. Kipp Werk stellt die Weichen für 2019

Sulz-Holzhausen. Das erweiterte Logistikzentrum und die neuen Produktionsflächen seien in Betrieb genommen worden, um eine hohe Lieferfähigkeit zu garantieren. Die neuen Räume für die Verwaltung waren pünktlich im Dezember bezugsfertig.

Auch für nächstes Jahr gibt es weitere Entwicklungspläne. Die Anzahl der Auslandsniederlassungen werde von sieben auf neun steigen. Investitionen in die Produktionstechnologien am Standort Sulz werden folgen.

Nicolas Kipp betonte: "Unsere Aktivitäten widmen sich dem Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des globalen Markts, um langfristig unsere eigenen Arbeitsplätze hier in Sulz zu sichern. Unser Anspruch ist es, in unserem Bereich zu den Besten zu gehören. Nur so haben wir eine Chance gegenüber dem starken Wettbewerb weltweit."