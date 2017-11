Sulz a. N. Kinderhaus kann die Alternative sein

Sulz. Über das Projekt ist zuletzt am 25. Juli beraten worden. Vorgesehen war, dass das alte Gebäude saniert wird. Zusätzlich sollte in den Jugendräumen beim evangelischen Gemeindehaus noch eine dritte Kindergartengruppe eingerichtet werden.

Inzwischen gehen die Überlegungen in eine neue Richtung. Als Alternative zur Sanierung kommt der Neubau eines Kinderhauses in den Neckarwiesen in Frage.

Öffentlich ist darüber bislang nicht beraten worden. Ramona Stühler gab dies bei der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen mehr oder weniger nebenbei bekannt. "Es bestehe Diskussionsbedarf hinsichtlich des Kindergartengebäudes", sagte Hauptamtsleiter Hartmut Walter auf Anfrage unserer Zeitung.