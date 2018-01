Sulz a. N. Kinder- und Tanzfestival: Fantasie keine Grenzen gesetzt

Sulz-Mühlheim-Renfrizhausen (ah). Beim Kinder- und Tanzfestival in der Mühlbachhalle zeigten die Kinder, dass sie sich zu bewegen verstehen, egal ob als Biene Maja oder als kleine Dinos, auf großer See oder im wilden Dschungel – der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die angekündigten Monster entpuppten sich als süße Mädchen, die sich darauf freuten, vor einem imposanten Publikum tanzen zu dürfen. Durch das Programm führte Yvonne Wetzel, die sich wie die anderen Tanztrainerinnen auf dieses Event zum Start in die Fasnetssaison freute.