Sulz a. N. Kinder am Neckarstrand und in den Bergen

Auch die Außenattraktionen wie die Hüpfburg oder Drachen steigen lassen, mussten abgesagt werden. Dafür stand eine Mal- und Bastelecke für die Kinder bereit. Dem Bogenschießen auf dem Sportplatz, bereits zum vierten Mal angeboten von der BIG Glatt, konnte der Wind nichts anhaben. Die beiden Betreuer, Michael und Pascal Gonschorek, zeigten sich da sehr zuversichtlich.

Mannchen konnte eine stattliche Zahl an Familien begrüßen und sie trotz aller Widrigkeiten zu einem kurzweiligen Tag einladen. Die vierte Klasse der Grundschule erheiterte mit ihrem Lied "Am Neckarstrand" die Besucher. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Dorothea Pfundstein zeigte sie, welche besonderen Tiere im Neckar schwimmen. Da staunte man über den Walfisch, der nicht wählen will, über den Seestern, der nicht sehen kann, oder auch über die Seekuh, die nicht muht. Alle Tiere wurden als "Handpuppen" sorgfältig und farbenfroh gestaltet.

Den Kindergarten mit Elke Grötzinger und ihrem Team zog es in die Berge, wo ein Tiroler jodeln wollte. "Dort oben auf dem Berg" war allerhand los, wie nicht nur zu hören, sondern über Bewegungen auch zu sehen war. Nochmals Heiterkeit verbreiteten "Ein Zwerg und ein Riese" als der Riese den fußlahmen Zwerg huckepack befördern musste. Die nicht mehr wegzudenkende Tombola wartete gleich mit 30 attraktiven Hauptpreisen auf.