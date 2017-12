Sulz a. N. Keine neuen Schulden im Programm

Sulz. Der Umbau des Bahnhofs, der Ausbau der Glatttalstraße und die energetische Sanierung der Lina-Hähnle-Realschule – viele der angestrebten Verbesserungen in Sulz sind bereits in der Umsetzung und sollen 2018 fortgesetzt oder zu Ende gebracht werden. Des Weiteren beschäftigt der Umzug des Bauernfeindmuseums und der geplante Kunstrasenplatz in Renfrizhausen die Stadträte. In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde nun der Haushaltsplan 2018 verabschiedet.

Große Themen werden die Umgestaltung und Sanierung der Ortskernlagen (Bergfelden) ebenso sein wie die Einrichtung von Dorfgemeinschaftsräumen. Während in Holzhausen kürzlich bereits ein Betreiberkonzept vorgelegt wurde, soll auch in Dürrenmettstetten und Glatt ein Ort der Begegnung von Jung und Alt geschaffen werden.

Die Fraktionen beschäftigt besonders das Thema Eigenbetrieb Soziales Wohnungs- und Baumanagement. Während manche die Wohnraumsituation dem freien Markt überlassen möchten, sehen andere sich unbedingt in der Verantwortung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.