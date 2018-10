Sulz a. N. Kaviar, Hasenbraten und ein Erbfall

Zu den Freunden gehört auch Manne Hasenberger, gespielt von Alexander Häring. Dank des etwas naiven Dorfpolizisten Rudolf Held (Timo Bühner) gelingt es, die Steine zu verkaufen. Das alte Klohäuschen muss zunächst als Versteck herhalten. Brisanz erhält die Geschichte dadurch, dass die beiden Ehefrauen, Elvira (Andrea Geissler) und Reinhilde (Manuela Bürger) nichts mitbekommen sollen von dem plötzlichen Reichtum. Es entwickelt sich eine Geschichte, bei der auch die Tochter des Hauses Nathalie (Sarah Bühner) nicht vergessen werden will. Die Theaterspieler um Alexander Häring sind aktuell kräftig dabei zu proben für den neuen Dreiakter. Neben der Premiere am 17. November gibt es weitere Vorstellungen, am gleichen Tag ist um 14 Uhr der Kindernachmittag, am Freitag 23. November ist eine Abendvorstellung um 20 Uhr, und am Samstag 24. November, wird für die Senioren ab 14 Uhr gespielt. Die Schlußveranstaltung ist am Abend ab 20 Uhr, im Anschluss gibt es wieder die Scheckübergabe an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Der Vorverkauf für die Theaterwoche startet am 29. Oktober, Karten gibt es bei Monika Awiszus, Telefon 07454/81 26 täglich ab 17 Uhr, und per Mail vvk@tragstadl.com.