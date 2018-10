Sulz a. N. Karla und das geheime Zimmer

Die Schüler nahmen gespannt auf den Stühlen Platz. Doch bevor es mit der Lesung losging, sagte Anne Maar etwas über ihre Bücher. "Ich erfinde Geschichten", erklärte sie.

So entstanden Bilderbücher, Erstlesebücher und Lesegeschichten. Ausgewählt hatte sie für die Viertklässler "Das Geheimzimmer". Da geht es um das Mädchen Karla, das mit ihren Eltern vom Dorf in die Stadt gezogen ist und nun in einem großen Haus mit weiteren Familien wohnt. Sie entdeckt auf dem Dachboden ein Zimmer, das offenbar sonst niemand kennt. Dort richtet sie sich ein.

Aber noch ein anderer entdeckt das "Geheimzimmer". Der Besucher ist Daniel, mit dem sich Karla anfreundet. Der Junge ist ein bisschen seltsam, erzählt komische und unglaubwürdige Geschichten. Das fanden auch die aufmerksam zuhörenden Schüler. Die Autorin hatte die Lesung unterbrochen, um die Kinder zu Wort kommen zu lassen. Und sie verrieten auch, dass sie ebenfalls geheime Verstecke haben, beispielsweise auf dem Dachboden, in der Abstellkammer oder in einer Hütte im Wald.