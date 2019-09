Sulz a. N. Karl Hauser Sportpark wird feierlich eingeweiht

Über Siege, Fair Play, die verbindende Kraft des Fußballs und des Glaubens sprach Pfarrer Thorsten Volz. Er wünschte Gottes Segen für alle, die den Platz benutzen werden, und hielt eine kleine Andacht.

Bundestagsabgeordneter Volker Kauder hob einen anderen wichtigen Aspekt hervor: Indem man die Infrastruktur im ländlichen Raum verbessere, zeige man der Jugend, dass es sich lohne, in der Heimat zu bleiben. "Es ist großartig, was hier vor Ort umgesetzt worden ist und durch Ehrenamtliche am Laufen gehalten wird", betonte er. "Ich bin froh, dass das Geld an der richtigen Stelle gelandet ist."

Finanziert wurde das Projekt aus drei verschiedenen Töpfen: durch die Teilnahme an einem Förderprogramm des Bundes, durch die Stadt Sulz und die vier Vereine –­ die SG Mühlheim/Renfrizhausen, den VfR Sulz, den VfB Sigmarswangen und den FC Holzhausen.

Und selbstverständlich durch die vielen Spenden. Eine besonders großzügige kam vom ehemaligen Ortsvorsteher Karl Hauser –­ er ist ein Renfrizhausener mit Leib und Seele. Am Tag der Einweihung würdigten viele sein Engagement für den Kunstrasenplatz.

Es war ein richtiges Mammutprojekt, und der Förderverein sucht weiterhin nach Platzpaten und Sponsoren. Wer das Projekt kennenlernen und unterstützen will, hat dazu bei der großen Einweihungsfeier am heutigen Samstag ab 13 Uhr die Gelegenheit.