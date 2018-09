Sulz a. N. Kälberers "Kühe im Winter" finden den Weg aufs Papier

Sulz-Glatt. Zum zehnjährigen Bestehen zeigen die Stiftung Paul Kälberer und der Landkreis Rottweil seit Ende April die Ausstellung "Paul Kälberer und die Stuttgarter Sezession". Der aus Stuttgart stammende Maler und Grafiker Kälberer, der sich 1927 in Glatt ansiedelte, blieb Zeit seines Lebens mit Künstlern seiner Heimatstadt verbunden. Er fand Anschluss an der von Heinrich Altherr geleiteten Ausstellungsgemeinschaft der Stuttgarter Sezessionisten, die in den 1920er-Jahren durch wegweisende Arbeiten Aufmerksamkeit erregten.