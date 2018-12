Sulz a. N. Jungmusiker erfreuen mit weihnachtlichen Weisen

Der Abschluss gestaltete die Jugendkapelle unter Leitung von Edin Pasalic, die seit dem Schulbeginn Verstärkung vom Vororchester bekommen hat. Mit den Stücken Pirates of the Caribbean, Siyhamba und X-mas for Three verabschiedete sich die Jugendkapelle unter viel Applaus vom Publikum. Am Ende wurden alle Teilnehmer namentlich aufgerufen und erhielten ein kleines Präsent. Ebenfalls gedankt wurde den beiden Dirigenten und den Lehrern. Das Silvesterkonzert der Stadtkapelle Sulz findet am 31. Dezember, um 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, der Eintritt ist frei.