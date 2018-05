In der evangelischen Stadtkirche Sulz feierten am vergangenen Sonntag zehn Mädchen und Jungen aus Sulz sowie zwei Jugendliche aus Holzhausen ihre Konfirmation. Die Konfirmationspredigt von Pfarrerin Stefanie Fritz stand beim Festgottesdienst in der Stadtkirche stand unter dem Motto "Aus dem Rahmen gefallen". Der Posaunenchor begleitete den Gottesdienst. Folgende Mädchen und Jungen wurden konfirmiert: Philipp Fuchs, Lena Günther, Kevon Kern, Nathalie Link, Leara Maier; Anastasia Mayer, Vanessa Rinker, Samira Schaumann, Marie-Luisa Schon und Laura Vogt aus Sulz sowie Emanuel Dieterle und Sarah Mielchen aus Holzhausen. Foto: ah