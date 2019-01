Sulz a. N. Ju-Jutsu-Club sahnt bei Vereinspokalschießen ab

Gesamtsieger beim Team-Wettbewerb wurden die Jedermänner der TG Mühlheim. Thomas Maier, Herbert Lehmann und Armin Mangold sicherten sich mit 41 Ringen Vorsprung den größten Pokal, der an diesem Dreikönigstag vergeben wurde. Es folgten zwei Ju-Jutsu-Teams, das Team VII des Vereins und das Team I, das in quasi letzter Sekunde die SG Mühlheim-Renfrizhausen noch von einem Pokalplatz verdrängte. Im Einzel-Wettbewerb war Thomas Maier mit 104 Ringen Ausnahmeschütze und ließ der Konkurrenz keine Chance, gefolgt von Bernd Schenk vom Ju-Jutsu-Team. Platz 3 sicherte sich Wolfgang Wössner, der beim Dieselross-Team an den Start gegangen war.

Beim Frauen-Wettbewerb war die Übermacht der Ju-Jutsukas so groß, dass alle Pokale untereinander verteilt wurden. Rosemary Brenner, Bettina Schwenk und Manuela Maier hießen die Bestplatzierten in der Reihenfolge. Beim Team-Wettbewerb stand das Ju-Jutsu-Team III mit Rosemary Brenner, Manuela Maier und Sarah Vögele auf dem obersten Treppchen, gefolgt vom Ju-Jutsu-Team IV und dem Ju-Jutsu-Team II. Damit war der Jubel groß im Empfinger Schützenhaus. Bernd Wöhrstein, letzter Vertreter vom Stammtisch "Rößle" in Mühlheim, und Oberschützenmeister Andreas Seifert übergaben die Pokale und gratulierten den jeweiligen Schützen zu ihren Erfolgen.

Der Wettbewerb wurde von Wöhrstein und dem Empfinger Schützenverein organisiert, der schon seit vielen Jahren Ausrichter ist.