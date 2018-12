Sulz a. N. Jetzt stehen neue Aufgaben für ihn an

Sulz-Fischingen. Bei der jüngsten Hauptübung der Feuerwehrabteilung Fischingen im Gewerbepark hat Gerhard Hipp bereits angekündigt, dass dies seine letzte als Abteilungskommandant sei. Im Oktober hat er sich nochmals einen großen Wunsch erfüllt. Es sollte eine Übung werden, von der im Vorfeld wenig bekannt war.

Vor 48 Jahren ist Gerhard Hipp in die Feuerwehr eingetreten. Die damals eigenständige Wehr wollte mit einer Gruppe am letzten hohenzollerischen Leistungsabzeichen teilnehmen, aber es fehlte noch ein Mann. Um die Löschgruppe zu vervollständigen, fragte der damalige Kommandant Pius Hipp seinen ältesten Sohn Gerhard, ob er mitmachen wolle. Die Gruppe war dann zwar komplett, und es wurde geübt. Vor der Abnahme fiel aber ein Mitglied wegen eines Unfalls aus. Bei Leistungswettkämpfen konnte die Feuerwehr erst wieder 1973 in Lauterbach zur Abnahme des baden-württembergischen Leistungsabzeichen antreten. 1977 und 1981 folgten die Abnahme in Silber, 1987 in Gold.

1981 absolvierte Gerhard Hipp den Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, wurde in Fischingen als Gruppenführer eingesetzt und zum Löschmeister befördert. Bei der Hauptversammlung im Jahr 1984 ist er zum Abteilungskommandanten gewählt worden. Danach ließ er sich zum Maschinisten und Sprechfunker ausbilden.