Sulz a. N. Jetzt heißt es lernen und neue Freunde finden

Beim gemeinsamen "Ole" zum Auftakt steckte bereits Temperament dahinter. 43 Erstklässler durften die kleinen Sängerinnen und Sänger wie auch die Bläserklasse unter der Leitung von Eduard Becker begrüßen. Auch Schulleiterin Monika Schneider, die kurz davor in Fischingen sieben Schulkinder erwartete, zeigte sich erfreut. Noch am gleichen Tag erlebten die Erstklässler, eingeteilt in zwei Klassen, ihre erste Schulstunde. So manches Schulkind ging etwas skeptisch, aber doch auch neugierig in die Zeit, nachdem vor den Sommerferien noch der Kindergarten den Tagesablauf bestimmt hatte. Auch dort gab es bereits Abläufe, die zum Lernen animierten.

Vielen der neuen Schulkinder war die Vorfreude anzusehen, und Monika Schneider versprach, dass alle Freunde finden. Zu den Kameraden aus den Kindergärten kommen neue hinzu.

Von den Eltern erwarten die Schulleiterin und das Lehrergremium, dass sie ihre Kinder etwas loslassen, damit diese selbstständig werden und sich auf ihr neues Umfeld konzentrieren können. Die Schule wird zum neuen Lebensraum, und da sei ein reger und ständiger Austausch ganz wichtig. Monika Schneider bedankte sich bei allen Helfern, die die Einschulungsfeier traditionell im Schulhof organisiert haben, bei den Lehrern und bei den Eltern der Viertklässler die mitgeholfen haben, den Kaffee zu kochen, Brezeln zu organisieren und Kuchen zu backen. Solche Aktionen stärken die Gemeinschaft untereinander. Die zahlreichen Eltern, Großeltern und Verwandte warteten ab, bis die Kinder ihre erste Schulstunde beendet hatten, und feierten dann innerhalb der Familien den großen Tag.