Sulz a. N. Jeder Tag ist ein Geschenk mit Siegtor

Im wiegenden Dreivierteltakt begeisterte Reiner Breil aus Sigmarswangen mit seinen Männern. "Montana da Fuego" und "In der kleinen Taverne" vermittelten Urlaubsstimmung.

Unterhaltsame Geschichten von Moderator Urs Thiel über Vorsitzende und Dirigenten in den 140 Jahren erheiterten ebenfalls die Gemüter. Nach der Pause und dem Genuss von Spezialitäten am erlesenen Büffet packte "Vocalis Pur" aus Gruol seine Gastgeschenke aus. Country- und Popsongs wie "Ring of fire", "Über sieben Brücken musst du geh’n" oder "California Dreamin’" hielt Chorleiter Simon Pfeffer bereit, begleitet von Simone Hönisch am Clavinova. Fast wie geplant, schoss Deutschland das Siegtor beim Liedvortrag "Jeder Tag ist ein Geschenk" des Hobbymännerchors Sigmarswangen unter der Leitung von Brigitte Banholzer. Da gab es nicht nur strahlende Mienen ob deren anderen Beiträge, sondern sogar noch einen rauschenden Sonderapplaus. Mit "Leuchtturm" und "Junimond" hatte das "Little Chörle" abschließend noch eine hübsche Schleife an den Jubiläumsstrauß gebunden.