Sulz a. N. Jazz voller Energie und Virtuosität

Bekannte Melodien werden gesanglich durch die frühere Mitschülerin Katrin Kolos begleitet. Teil zwei dieses anspruchsvollen Jazzabends ist dem Magnus Mehl Consortium gewidmet, indem die vielseitig begabten Profimusiker ihr Können zeigen. Einige ganz persönliche Eindrücke und Stimmungen von Orten und Plätzen beleuchtet Magnus Mehl in seinem aktuellen Programm "City News".

Die Gruppe hat sich ganz dem modernen, unverbrauchten Jazz verschrieben und begeistert das Publikum mit seinem tollen Zusammenspiel und den energiegeladenen Soli.

Die Veranstaltung findet am 8. Juni ab 20 Uhr in der Stadthalle im Backsteinbau in Sulz statt.

Karten für dieses Konzert kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse (ermäßigt sieben beziehungsweise neun Euro). Vorverkaufsstellen sind die Kreissparkasse in Sulz, das Bürgerbüro in Sulz, die Buchlese und das Sekretariat des Albeck-Gymnasiums.