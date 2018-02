Sulz-Bergfelden (iv). Musik und Krach auf der Gass’, da musste man als Ortsvorsteher doch nach dem Rechten sehen. Ein Fenster ging im oberen Stock des Rathauses auf und Martin Sackmann sah – nichts. Es war dunkel. Denn sonst hätte er bestimmt sein Rathaus verteidigt oder mit dem Schlüssel das Weite gesucht. Aber so war er der Übermacht der nicht gerade zimperlichen Jäkle preisgegeben, die ihn gewaltsam von seinen Amtspflichten wegzogen. Krampfhaft hielt er den Rathausschlüssel an sich gepresst, als ihn die Narren auf die Straße zerrten vor den Zunftmeister. Gegenwehr war zwecklos. Am Ende lobte der Ortsvorsteher die Narren. Oder war es Bestechung, dass der Schlüssel auch gewiss wieder zurückkommt?