Sulz a. N. Ist vermisster Mann in Neckar gefallen?

"Polizei und Angehörige gehen aktuell Hinweisen aus der Bevölkerung nach", bestätigt Pressesprecher Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen.

Zuletzt wurde der Vermisste am Montagnachmittag zusammen mit einem anderen Mann am Kiosk "Bootssteg" in der Sulzer Innenstadt gesehen. Danach verliert sich seine Spur.

Der 63-Jährige, der im Haus der Betreuung und Pflege in der Straße am Stockenberg untergebracht ist, hat gesundheitliche Probleme und ist auf Medikamente angewiesen. Diese führte er bei seinem Verschwinden nicht bei sich, weshalb laut Polizei von einer gesundheitlichen Gefährdung ausgegangen wird.