Sulz a. N. Interesse an Kommunalpolitik wächst

Dabei stehen ihr zwei Unterrichtsstunden zur Verfügung. In den ersten 45 Minuten stellt sie die Kommune und ihren Haushaltsplan vor. Die Schüler seien oft erstaunt, wieviel Geld für Sanierungen öffentlicher Gebäude oder fürs Trinkwasser und die Abwasserentsorgung ausgegeben werde. Im Sulzer Etat findet sich vieles, was Jugendliche angeht und zu dem sie Stellung nehmen können, unter anderem zu Freizeiteinrichtungen oder zur Schule. "Es geht nicht um Motzerei, sondern um eine Auseinandersetzung mit den Themen", betont Gertrud Teller.

Jugendherings fanden in diesem Jahr bereits in der Werkrealschule sowie in der Realschule statt, das Albeck-Gymnasium ist Anfang Juli an der Reihe. Es ist mittlerweile der dritte Durchgang. Anfangs konnten die Schüler kaum glauben, dass sie in der Kommunalpolitik ein Wort mitreden dürfen. Das sei inzwischen selbstverständlicher geworden: "Ich bin heute nicht mehr ganz so exotisch wie 2016. Ich erlebe viel Interesse an der Kommunalpolitik", berichtet Gertrud Teller.

Der Termin für das "offene Rathaus" werde voraussichtlich wieder im Herbst sein. Im vergangenen Jahr hatten sich rund 150 Achtklässler zu Problemen in ihren Schulen geäußert. Das reichte von undichten Fenstern, dem Wunsch nach einem Getränke- und Snackautomaten, der Busbelegung und Aufsicht an der Bushaltestelle bis zu teils gravierenden baulichen Mängeln in den Schulgebäuden Auch der Kunstrasenplatz wurde angesprochen.

SPD-Stadtrat Klaus Schätzle nahm an einigen Jugendhearings teil. Gertrud Tellers Eindruck kann er bestätigen: Die Jugendlichen interessierten sich an der Kommunalpolitik. Besonders habe er sich zuletzt über das Engagement der Realschüler gefreut. Jugendbeteiligung hält der Stadtrat für "absolut sinnvoll". Es seien viele Wissensdefizite vorhanden, wie etwa Entscheidungen im Gemeinderat fielen. Das Jugendhering sei aber auch eine gute Sache für den Unterricht, wenn jemand von außerhalb der Schule etwas erzähle. "Dem eigenen Lehrer glaubt man nicht", weiß Schätzle aus Erfahrung.