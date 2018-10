Sulz a. N. Interessante Einblicke in Logistik und Fertigung

Am Nachmittag stand die Besichtigung des Fertighausherstellers Weber Haus in Rheinau-Linx auf der Agenda. Dort verlassen 750 Häuser pro Jahr die Produktionslinien, was einem Ausstoß von drei Häusern pro Tag entspricht. Es gab eine umfangreiche Führung durch die Produktionssegmente Decken, Dach, liegende Wand, stehende Wand bis hin zur Zusammenführung und Verladung.