Sulz a. N. Instrumentenzirkel gibt Einblick

Ab 17 Uhr waren dann Eltern, Großeltern und Geschwister zum Vorspiel der Nachwuchsmusiker eingeladen. Vorsitzender Steffen Strobel und Jugendleiterin Vanessa Hriso begrüßten die anwesenden Gäste, darunter auch Ortvorsteher Martin Sackmann und die Schulleiterin der Grundschule Christine Fries, und die in der Bläserklasse eingesetzten Ausbilder.

Mit dem bekannten Hit "Viva la Vida" von Coldplay eröffneten die Jungphoniker den Vorspielmittag. Danach folgte mit "Fiesta" von Fritz Neuböck ein Stück mit unterschiedlichem Tempo. Mit der bekannten Filmmelodie zu den Folgen von "Pink Panther" des populären amerikanischen Komponisten und Dirigenten Henry Mancini beschlossen die Musiker ihren Auftritt. Die Jungphoniker, ein Zusammenschluss von Jungmusikern aus Bergfelden und Wittershausen, werden von Marco Fuentes dirigiert.

Die Kinder von der musikalischen Früherziehung trugen mit ihren Flöten unter anderem "Freude schöner Götterfunken", "Die Vogelhochzeit" und den "Spatzenblues" vor. Danach demonstrierte Kilian Haas am Schlagzeug verschiedene Rhythmus-Varianten aus Beat, Rock, Pop und Soul. Eine Bläsergruppe, dirigiert von Bernd Klaiber, brachte Ausschnitte aus der Sinfonie "Aus der neuen Welt" das schwäbische Volkslied "Wiedele Wedele" zu Gehör. Danach folgte "The cool Man Blues" und zweistimmig gespielt "What shall we do with the drunken Sailor".