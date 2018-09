Sulz a. N. Initialzündung zum neuen Sportplatz

Auch der Ortschaftsrat habe das Projekt schon früh gefördert, so Hieber. Für das Stadtgebiet ist der Bau etwas einmaliges. Allerdings hat es dann lange Zeit gebraucht, bis die Vision in die Tat umgesetzt wurde. Im Jahr 2014/15 wurde ein "besonderes Augenmerk" auf das Gesamtgebiet gelegt, sagt Hieber. Dazu gehörten neue Parkplätze und eine Zufahrt, denn das Areal sollte komplett neu genutzt werden. Auch ein Bürgerbeteiligungsprojekt wurde gestartet. "Das Areal war nicht mehr zeitgemäß", so der Bürgermeister in seiner Rede.

Der entscheidende Impuls kam dann aber von den Vereinen, die für ihre Aktiven, aber auch die Jugendlichen einen Kunstrasen wollten. Der Gemeinderat habe sich dann an dem Projekt beteiligt und sich auch finanziell eingebracht, wobei es auch Gegenstimmen gab. Zu hören war aus Kreisen der Ortschaftsräte, ob Renfrizhausen wirklich der geeignete Ort für den Kunstrasenplatz sei. Dennoch steht die Mehrheit heute hinter dem Projekt, was sich auch in dem großen Andrang beim Spatenstich zeigt. "Wir Vereine freuen uns über den Spatenstich, für uns geht damit ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung", so Tobias Nübel vom VfR Sulz.

Um einen Teil der Investitionen wieder einzuspielen, hat Nübel einen Förderverein gegründet. Er ist dort erster Vorsitzender, sein Kollege Ralf Vossler ist zweiter Vorsitzender. Auch Bernd Plocher und Karl Bernhard übernehmen Aufgaben im Förderverein. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Sponsoren und Spender zu finden. So ist es für Bürger möglich, eine Rasenpatenschaft zu übernehmen. Besonders wiesen sie auf die Aktion "Herz zeigen" des DM-Marktes hin.

Alle Beteiligten hoffen nun auf intensive Bauarbeiten und einen reibungslosen Ablauf ohne Komplikationen. Bereits in einem Jahr soll der neue Platz dann eingeweiht werden.

Weitere Informationen:

www.kunstrasenplatz-sulz.de