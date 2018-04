Sulz a. N. Industrialisierung beginnt mit Ansiedlung der Buntweberei

Das Aus kam 1963. Bereits bei der ersten Textilkrise in den 1950er-Jahren habe sich der Niedergang angedeutet. "Die Technik des Buntwebens war viel zu teuer", erklärte Schaub. Die Firma wurde geschlossen, die Maschinen wurden abgebaut und großteils nach Afrika verkauft. Danach kam die Bundeswehr. Das Areal der Fabrik diente bis in die 1990er-Jahre als Luftwaffenmaterialdepot.

Neben der Buntweberei gelang es, eine Möbelfabrik an der Straße nach Fischingen anzusiedeln. Sie musste aber Ende 1900 schon wieder den Betrieb einstellen. 1904 ging es weiter: Die Firma wurde bekannt unter dem Namen "Süddeutsche Möbelfabrik Betrand und Baum". 1931 wurde Georg Wössner aus Feuerbach neuer Eigentümer. Nach der Übernahme der Firma Wössner durch die Prevent Group 2016 wurde die Produktion ins Ausland verlegt. Schaub nannte noch einen dritten Betrieb, der in seiner Blütezeit knapp 1000 Mitarbeiter hatte. Das waren die Steeb-Werke. Der Konkurs der Firma in den 1980er-Jahren bedeutete, so Schaub, eine "große Zäsur für die gewerbliche Entwicklung in Sulz", vor allem der Verlust von zahlreichen Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen. In den 1980er-Jahren ist das Industrie- und Gewerbegebiet Kastell erschlossen worden. Mit dem ›InPark A81‹ sei nun ein neues Kapitel in der Industrie- und Gewerbegeschichte der Stadt Sulz aufgeschlagen worden, beendete Schaub seinen Vortrag.