Sulz a. N. Vorbereitungen fürs Public Viewing laufen

So wird auch in Dornhan mitgefiebert. Die großen Banner und Plakate in den örtlichen Geschäften kündigen es schon seit einiger Zeit an: die Live-Übertragungen aller Deutschlandspiele in der Stadthalle.

Derzeit bereiten verschiedene Dornhaner Vereine und Kirchen unter der Regie von "Dornhan aktiv" die Übertragungen der Spiele vor. Dass so ein Public Viewing einiges an Arbeit und Organisation erfordert, versteht sich von selbst. Deshalb trafen sich Vertreter der beteiligten Vereine im Farrenstall, um Fragen zur Arbeitseinteilung, aber auch zu finanziellen und rechtlichen Themen zu klären. Dazu gehörten organisatorische Fragen, wie etwa ob und wie die Halle geschmückt werden soll, aber auch die Themen Auf- und Abbau und das Saubermachen nach den Übertragungen mussten besprochen werden.

Gut vorberreitet