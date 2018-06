Sulz a. N. In verschiedenen Funktionen viel für den VfR geleistet

Theo Dittmann habe Unglaubliches für seinen Heimatverein geleistet. Er stand 14 Jahre lang an der Spitze des VfR, war zumindest ein Jahr lang Jugendleiter, war zwei Jahre für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und genauso zwei Jahren Kassierer. Er war Betreuer im Jugendbereich, Kassenprüfer, und aktuell arbeitet er tagtäglich das Archiv auf. Anhaltender Beifall im gut besetzten Sportheim des VfR Sulz war zusätzlicher Lohn und Motivation. Kurt Lauersdorf hat sich für den VfR Sulz 60 Jahre lang in verschiedenen Funktionen engagiert. Er war Trainer, Jugendtrainer, Abteilungsleiter, Übungsleiter und über Jahre Beisitzer im Ausschuss, und nachdem das VfR-Sportheim gebaut worden war, kümmerte er sich im und um das Sportheim. Nun will Kurt Lauersdorf mit seinen 87 Jahren in die "VfR-Rente" gehen.

Ihre Spuren im Verein haben auch die Jugendleiter Ulrich Wolf und Bernd Pfanzelt hinterlassen. Beide hatten den guten Draht zum Nachwuchs und übernahmen verschiedene Aufgaben. Ulrich Wolf begann als A-Jugendtrainer. Als ein Jugendleiter gesucht wurde, stand er sofort dafür parat. Er organisierte zahlreiche Jugendturniere und hatte Teams aus dem ganzen Land zu Gast. Die VfR-Turniere waren auch für die großen Vereine Pflicht. Dazu organisierte Wolf Papiersammlungen, es wurde ein VW-Bus angeschafft. Auch die Öffentlichkeitsarbeit war für Uli Wolf ein Steckenpferd. Für die hervorragende Jugendarbeit gab es einen Anerkennungspreis.

Mit Bernd Pfanzelt hatte Uli Wolf einen Nachfolger, der ebenfalls Außergewöhnliches leistete. Pfanzelt war 13 Jahre lang Jugendleiter, trainierte in dieser Zeit zahlreiche Jugendteams und engagierte sich auch im Hauptausschuss. Dazu kommt die Zeit als Schiedsrichter. Bernd Pfanzelt leitete 25 Jahre lang Jugend- wie auch Spiele im Aktivenbereich. Sowohl Uli Wolf als auch Bernd Pfanzelt wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und bekamen die goldene Vereinsehrennadel mit Diamant dazu.