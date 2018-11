Sulz a. N. In Sulz heimisch geworden

Geboren wurde er 1938 in Geislingen an der Steige, in Göppingen absolvierte er das Abitur und anschließend bei Breuninger eine Ausbildung als Textilkaufmann. Binder stieg danach in den elterlichen Betrieb ein. 1978 kaufte er zusammen mit seiner Frau Ursula das Textilhaus Vayhinger. Es war ein alteingesessenes Geschäft, weit über Sulz hinaus bekannt. Ursula und Helmut Binder hatten zuvor keinen Bezug zu der Stadt. Nachdem sie sich das Geschäftshaus angeschaut hatten und wieder heimfuhren, waren sie sich aber sicher: "Wir werden uns in Sulz wohl fühlen."

Das lag nicht zuletzt an den kompetenten Mitarbeitern, die sie nach dem Kauf des Textilhauses übernommen hatten. Die Kundschaft blieb den neuen Inhabern treu. Das Einzugsgebiet erstreckte sich von Schramberg, Oberndorf bis nach Horb.

Nach der Übernahme hat das Ehepaar Binder die Verkaufsräume komplett renoviert. Mit Ausnahme von Kurzwaren umfasste das Sortiment modische Bekleidung für Frauen, Männer und Kinder. Ursula und Helmut Binder, die das Unternehmen gemeinsam führten, waren viel unterwegs. Die Mode wechselte immer schneller, der Rhythmus der Messebesuche wurde infolgedessen immer kürzer.