Sulz a. N. Immer ein gedeckter Tisch für die gefiederten Gäste

Auch seltene Arten, wie der Kernbeißer, geben sich hier ein Stelldichein. "Ich kenne sie alle persönlich", sagt Stockhus. In seinem Atelier steht er oft am Fenster mit dem Fernglas und beobachtet die Vögel. Das Amselpärchen in seinem Garten sind Dauergäste. Am Hinterkopf fehlen beim Männchen schon Federn, er dürfte schon älter sein. Die Amseln nisten unterm Glasdach, und das schon seit Jahren. Mittlerweile sind sie so zutraulich, dass sie nicht mehr wegfliegen, wenn sich Stockhus nähert. Zwei Starenpaare haben ihre Kästen am Haus bezogen. Auch dort hat sich Nachwuchs eingestellt.

"Da sitzt ein Kleiber", weist Stockhus auf den Vogeltisch im Garten. Noch mehr freut er sich über den Kernbeißer, der auf einem Ast sitzt und den anderen Vögeln beim Fressen zuschaut. Auffällig ist sein dicker Schnabel. Das Kirschenfleisch verschmäht er. Nur den Kern holt er sich heraus. Ab und zu pflückt Stockhus auch die Kirschen vom Baum in seinem Garten, doch die meisten überlässt er den gefiederten Besuchern.

"Ich habe noch nie so viele Vögel beobachtet wie in diesem Jahr", erzählt er. Es sind sehr viele Stare, natürlich auch Spatzen und Sperlinge. Meisen, Buchfiken, Rotkehlchen, Grünfinken, Bergfinken aus dem hohen Norden, Blau-, Kohl-, Tannen- und Sumpfmeisen, Stieglitze, Amseln, Buntspechte – Stockhus hat alle, die er in diesem Jahr schon in seinem Garten gesehen hat, auf einem Zettel notiert. Es stehen mehr als 20 verschiedene Vogelarten auf der Liste.