Sulz a. N. Im Matsch spielen "muss man wollen"

Träger des Naturkindergartens in Sulz ist die Genossenschaft "Kita-Natura" mit Sitz in Kiel. Sie entscheidet übers Personal. Für die Leitung hat sich Helmut Siegl beworben. Der gelernte Erzieher war zehn Jahre im evangelischen Kindergarten in Rötenberg, dann zwei Jahre lang im Waldkindergarten in Freudenstadt, um anschließend in den Waldorf-Kindergarten in Schiltach zu wechseln. Daraus ging 2013 der Bauernhofkindergarten hervor.

Die Vorbereitungen, nun auch in Sulz einen Kindergarten auf dem Bauernhof zu etablieren, laufen seit Juni 2017. In Baden-Württemberg wäre es die fünfte Einrichtung dieser Art. Vor Kurzem haben die Initiatoren die Stadträte aus Sulz und Oberndorf zu einem Gespräch auf dem Hof eingeladen, nur zwei seien gekommen. Das war für sie etwas enttäuschend: "Wir hätten mehr erwartet." Weil der Hof Lamprecht auf Sulzer Gemarkung liegt, erhoffen sich Diana Kohler und Helmut Siegl, dass der Naturkindergarten in den Bedarfsplan der Stadt Sulz aufgenommen wird. In dem Fall würden 63 Prozent des Abmangels übernommen. "Wir sind viel billiger als ein Kinderhaus", versichert Diana Kohler. Die Gebühren wären die gleichen wie für andere Kindergärten in Sulz. Sie betont, der Bauernhofkindergarten sei keine Konkurrenz, sondern "ein anderes Angebot", das nur einen bestimmten Kreis von Eltern anspreche. Dass die Kinder im Matsch spielen, bei Regen im Freien sind und Mückenstiche abbekommen, "das muss man wollen".

Weitere Informationen: bauernhofkindergarten-neckartal.de