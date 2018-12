Sulz a. N. Im Kerzenschein zur Ruhe finden

Der Advent ist traditionell eine Zeit, in der besonders viel Musik erklingt. Wer im Weihnachtstrubel einmal für eine gute Stunde zur Ruhe kommen wollte, war im nur vom Kerzenschein erhellten Gotteshaus gut aufgehoben. Zu den schönen Chorliedern erstrahlte die Kirche in stimmungsvollem Licht. Mit dem Leitgedanken "Einfach einmal stille werden und hören, was Gott zu uns spricht" rückte das fast 20-köpfige Ensemble gleich zu Beginn die Weihnachtsbotschaft auf besondere Weise ins Bewusstsein. Aus drei Richtungen erklang das Lied im Kanon gesungen, bevor sich die Sängerinnen im Altarraum zu einem Chor zusammenfügten.

Die Konzertstunde war ein Wechsel von Lied- und Textvorträgen. Dabei bildeten die eher unbekannten Chor- und Kirchenlieder aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen einen musikalischen Bogen, der die tiefe Bedeutung der Advents- und Weihnachtszeit in besonderer Weise erleben ließ. Lieder wie "In der Stille angekommen" und "In dir leben wir, in dir atmen wir" unterstrichen die meditative Stimmung. Fröhlich und gefühlvoll sang der Chor "Wir tragen Hoffnung in die Welt". Beim Lied "Wir kommen und staunen" setzten die Frauen mit ihren Stimmen tolle Akzente und verursachten bei den Zuhörern Gänsehautmomente.

Für die instrumentale Unterstützung sorgte Susanne Frommer auf dem Keyboard. Die Lesungstexte, die Sprecherin Carmen Wössner vorbereitet hatte, animierten zum Nachdenken. "In dir sein, Gott, ist alles" hieß es beispielsweise. Das Publikum durfte sich hineindenken in das Warten auf Gott und in das Schweigen, "um zu verstehen, was in deiner Welt passiert". Schön sei es, dass so viele in diesem Jahr gekommen waren. Sie hoffe, dass das "Adventslicht" das Herz ein wenig für die kommende Zeit geöffnet habe, wünschte Carmen Wössner schließlich den vielen Besuchern, bevor der Chor mit dem Lied "Friede sei mit dir" einen wohlklingenden Schlusspunkt setzte.