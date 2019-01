Sulz a. N. Im Jubiläumsjahr fällt mit Mühlbachturnier viel Arbeit an

Der Vorstand will es jetzt allerdings wissen, ob er auf seine Mitglieder zählen kann. In diesem Jahr steht nämlich das 70. Vereinsjubiläum an. Das soll im Rahmen des Mühlbachturniers gefeiert werden. Hinzu kommen die üblichen Termine.

Die diesjährige Hauptversammlung findet normalerweise erst Ende März statt. Sie ist jetzt auf 30. Januar vorgezogen worden. Vorstandsmitglied Klaus Hilzinger möchte es rechtzeitig geklärt wissen, wie es mit Veranstaltungen weitergehen soll. Im Ausschuss seien acht Gewählte. Nur mit ihnen allein könne das vorgesehene Programm nicht bewältigt werden.

Finanziell ist der Verein auf Einnahmen aus Veranstaltungen angewiesen. In der Hinsicht ist Hilzinger zufolge 2018 gut gewirtschaftet worden, wie überhaupt in den vergangenen Jahren. In der Kasse werde es einen Überschuss geben, sagt er. Die Beach-Party sei zu einem Renner geworden, der Vatertag sei trotz des schlechten Wetters noch gut besucht gewesen. Hinzu kam als weitere erfolgreiche Veranstaltung die Weihnachtsfeier.