Sulz a. N. "Ich wollte immer mit Menschen arbeiten"

"Es gab einen richtigen Boom", erinnert sie sich. Einen Ausbildungsplatz bekam sie schließlich in Boppard am Rhein, südlich von Köln. Mit 25 machte sie sich in Dornhan als Masseurin selbstständig, zog dann 1988 nach Sulz in die Holzhauser Straße. Seit 2010 befindet sich die Praxis in der Malmsheimer Straße im Injoy-Gebäude.