Sulz a. N. "Hurra, heute kommt Rocky"

Sulz-Mühlheim. Die Klasse hat nämlich Besuch. Rocky ist da, ihr geliebter Besuchshund. "Da muss man ruhig sein, denn Rocky hört viel besser als wir Menschen", wird der Besucher gleich informiert. Und dann sprudelt es nur so aus den Kinder heraus: "Seit der dritten Klasse ist er jede Woche drei Mal bei uns. Er ist ein großer Berner Sennhund/Appenzeller-Mischling, ist dreieineinhalb Jahre alt, spielt gerne, ist schwarz-weiß-braun, wiegt 35 Kilogramm und muss auch immer wieder in die Schule, dass er nichts vergisst". Halterin Birgit Neidinger erklärt, dass Rocky seit 2015 in der Hundeschule sei und lerne. Er habe eine Ausbildung zum Besuchshund bei den Hundefreunden in Oberndorf absolviert und trainiere dort nach wie vor jeden Samstag.

Besuchshund bedeutet, dass er mit Stress-Situationen wie etwa Lärm, vielen Kindern, Gehhilfen aber auch Berührungen am ganzen Körper gut umgehen kann. Inzwischen dreht Rocky ganz ruhig seine Runde im Klassenzimmer, verweilt kurz bei einzelnen Schülern und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Dann legt er sich wieder zu Füßen seines Frauchens an einen unauffälligen Seitenplatz im Raum. Von einem Besucher wird er zunächst gar nicht wahrgenommen.

Die Kinder freuen sich auf Rocky. Selbst Kinder, die bisher eine eher ablehnende Haltung gegenüber Tieren, speziell Hunden, gezeigt hatten, öffnen sich immer mehr. Wie positiv er sich auf die Psyche auswirkt und auf Stimmungsschwankungen reagiert, erzählen die Schüler selbst: "Wenn ich mal traurig bin oder mit jemand Streit habe, komme ich zu Rocky und nehme ihn in den Arm". "Ich denke oft an ihn und kann dann viel besser lernen", erzählt ein anderes Kind. Durch eine zufällige Begegnung zwischen der Rektorin Petra Plocher und Birgit Neidinger bei einer Veranstaltung kam der Kontakt zustande. Viele überzeugende Gespräche waren damals nötig.