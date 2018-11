Sulz a. N. Hopfau kann auf viele treue Feuerwehrkameraden zählen

Dem Antrag des Landesfeuerwehrverbandes wurde in diesem Jahr entsprochen, dass Ehrungen aktiver Feuerwehrmänner bereits ab 15 Jahren und nicht erst ab 25 Jahren erfolgen können. Heizmann begrüßte die Änderung in der Ehrenordnung. Wer 15 Jahre aktiven Dienst versehen habe, hätte wirklich viel geleistet. Der Stadtbrandmeister freute sich, die erste Ehrung für 15 Jahre im Stadtgebiet Sulz bei der Hopfauer Wehr durchzuführen. In den Zeitraum von 15 bis 24 Jahre fielen vier Feuerwehrkameraden. Bereits seit 18 Jahren sind Andreas Breithaupt und Thomas Guhl aktiv. Seit 19 Jahren gehört Joachim Lefèvre der Abteilungswehr an. Bereits seit 21 Jahren versieht Michael Girrbach seinen Dienst. Ihnen überreichte Eugen Heizmann für ihren pflichtgetreuen Einsatz die Verleihungsurkunde des Landes Baden-Württemberg und das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienstleistung. Zudem gab es als Geschenk von der Stadtverwaltung einen "Hannikeltaler" im Gegenwert von zehn Euro sowie etwas Süßes. Im Namen der Abteilung überreichte ihnen Kommandant Martin Schaible als Dankeschön für ihre Pflichttreue ein Vesperkörbchen.

Versehentlich wurde beim Festakt im Mai versäumt, drei weitere Feuerwehr-Kameraden auszuzeichnen. Seit 25 Jahren verrichten Thomas Fröhlich und Dirk Kinzler ihren Dienst. Bereits seit 40 Jahren hat sich Wolfgang Weigold der Feuerwehr verschrieben. Sie werden nachträglich am 22. März bei der Feuerwehr-Gesamthauptversammlung in der Stadthalle ausgezeichnet und ihre Urkunden sowie die Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre und Gold für 40 Jahre erhalten. Vorab bedankte sich Abteilungs-Kommandant Martin Schaible bei den drei "Nachzüglern" mit einem Geschenkkorb. Dirk Kinzler hatte sich krankheitsbedingt entschuldigt.