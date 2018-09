Sulz a. N. Hopfau: Glatt-Brücke wird abgerissen

Die Überbau der Brücke ist 1959 fertiggestellt worden. Mittlerweile weist dieser starke Schäden auf. So sind auf der Unterseite zahlreiche Hohlstellen und Betonabplatzungen festgestellt worden. Risse entstanden im Bereich der Mittelstütze an der Unterseite. Randfugen sind größtenteils offen und bewachsen, an den Lagern sind Korrosionsschäden vorhanden, auch ist der Beton durchfeuchtet. Der Fahrbahnbelag weist Schäden auf, das Geländer entspricht nicht der Norm und hat ebenfalls Rostschäden. Der Untersuchungsbericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Verkehrssicherheit der Brücke aufgrund ihres Alters eingeschränkt ist. Es wird empfohlen, das Bauwerk im Zuge der Erneuerung der Ortsstraße durch einen Neubau zu ersetzen.

Für den Abbruch der bestehenden Brücke werden fünf Monate einkalkuliert, der Neubau dauert fünf Monate. Während der Sperrung wird für Kraftfahrzeuge eine Umleitungsstrecke von Hopfau in Richtung Glatt und Neckarhausen, Fischingen, Sulz und zurück nach Hopfau eingerichtet.Damit muss ein Umweg von 21 Kilometern in Kauf genommen werden.

Kosten liegen bei über einer Million Euro